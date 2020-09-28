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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве

23-25 апреля в Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

В детском парке «Сказка» сошлись 6 лучших команд Украины, которые сыграли по три матча.

Все результаты тура:

23.04.21 г.

«ИФК СумГПУ» Сумы - «Динамо» Сумы 7:2

Сбоарная Полтавы - ХК «Колос-ЦОП» Борисполь 1:5

МСК «Сумчанка» Сумы - «СумГУ» Сумы 16:2

24.04.21 г.

«СумГУ» - «Динамо» 2:6

Сборная Полтавы - «ИФК СумГПУ» 1:7

МСК «Сумчанка» - ХК «Колос-ЦОП» 5:1

25.04.21 г.

ХК «Колос-ЦОП» - «СумГУ» 6:0

Сборная Полтавы - «Динамо» 2:6

«ИФК СумГПУ» - МСК «Сумчанка» 1:5

После трех туров у «Сумчанки» 36 очков в 9 играх, дальше «Колос-ЦОП» - 30, «ИФК СумГПУ» - 27, «Динамо» - 19, «СумГУ» - 12, Сборная Полтавы – 11.

Спорт Хоккей на траве
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