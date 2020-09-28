В Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве 23-25 апреля в Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

В детском парке «Сказка» сошлись 6 лучших команд Украины, которые сыграли по три матча. Все результаты тура: 23.04.21 г. «ИФК СумГПУ» Сумы - «Динамо» Сумы 7:2 Сбоарная Полтавы - ХК «Колос-ЦОП» Борисполь 1:5 МСК «Сумчанка» Сумы - «СумГУ» Сумы 16:2 24.04.21 г. «СумГУ» - «Динамо» 2:6 Сборная Полтавы - «ИФК СумГПУ» 1:7 МСК «Сумчанка» - ХК «Колос-ЦОП» 5:1 25.04.21 г. ХК «Колос-ЦОП» - «СумГУ» 6:0 Сборная Полтавы - «Динамо» 2:6 «ИФК СумГПУ» - МСК «Сумчанка» 1:5 После трех туров у «Сумчанки» 36 очков в 9 играх, дальше «Колос-ЦОП» - 30, «ИФК СумГПУ» - 27, «Динамо» - 19, «СумГУ» - 12, Сборная Полтавы – 11.