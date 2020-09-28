В Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве

В детском парке «Сказка» сошлись 6 лучших команд Украины, которые сыграли по три матча.
Все результаты тура:
23.04.21 г.
«ИФК СумГПУ» Сумы - «Динамо» Сумы 7:2
Сбоарная Полтавы - ХК «Колос-ЦОП» Борисполь 1:5
МСК «Сумчанка» Сумы - «СумГУ» Сумы 16:2
24.04.21 г.
«СумГУ» - «Динамо» 2:6
Сборная Полтавы - «ИФК СумГПУ» 1:7
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос-ЦОП» 5:1
25.04.21 г.
ХК «Колос-ЦОП» - «СумГУ» 6:0
Сборная Полтавы - «Динамо» 2:6
«ИФК СумГПУ» - МСК «Сумчанка» 1:5
После трех туров у «Сумчанки» 36 очков в 9 играх, дальше «Колос-ЦОП» - 30, «ИФК СумГПУ» - 27, «Динамо» - 19, «СумГУ» - 12, Сборная Полтавы – 11.
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