«Сумчанка» лидирует в чемпионате Украины

МСК «Сумчанка» победила в заключительной игре тура землячек из «СумГУ» 16:1, Сборная команда Полтавской области проиграла бориспольскому «Колосу» 0:13, а СДЮШОР «Динамо» уступило ИФК СумГПУ 1:4.
После двух туров лидирует МСК «Сумчанка» - 24 очка, дальше – «Колос» - 21 очко, ИФК СумГПУ - 16, «Динамо» - 14, Сборная Полтавщины – 8, СумДУ – 6.
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