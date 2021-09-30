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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Сумчанка» лидирует в чемпионате Украины

10 октября в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

МСК «Сумчанка» победила в заключительной игре тура землячек из «СумГУ» 16:1, Сборная команда Полтавской области проиграла бориспольскому «Колосу» 0:13, а СДЮШОР «Динамо» уступило ИФК СумГПУ 1:4.

После двух туров лидирует МСК «Сумчанка» - 24 очка, дальше – «Колос» - 21 очко, ИФК СумГПУ - 16, «Динамо» - 14, Сборная Полтавщины – 8, СумДУ – 6.

Спорт Хоккей на траве
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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