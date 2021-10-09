Шосткинские хоккеисты стали четвертыми на чемпионате Украины

Эти соревнования завершали летний сезон 2021 года. Чемпионат собрал шесть команд. Все игры были боевые и проходили в равной борьбе. Иногда окончательный счет не отражал реальной борьбы на поле. Окончательное расположение команд:
1. ДЮСШ «Авангард» Калиновка (тренер Бондарчук Виталий)
2. ОСДЮСШОР «Олимпия» Винница (тр. Луцинкевич Владимир, Бакум Сергей)
3. «Старт-Политехник» Житомирская область (тр. Гарбуз Василий)
4. КДЮСШ «Барса» Шостка (тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья)
5. ХК «Винница» (тр. Кулеша Александр)
6. «Олимпия-2» г. Винница
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