Шосткинские хоккеисты стали четвертыми на чемпионате Украины 22-24 октября в Виннице состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юниоров 2004-05 г.р.

Эти соревнования завершали летний сезон 2021 года. Чемпионат собрал шесть команд. Все игры были боевые и проходили в равной борьбе. Иногда окончательный счет не отражал реальной борьбы на поле. Окончательное расположение команд:

1. ДЮСШ «Авангард» Калиновка (тренер Бондарчук Виталий)

2. ОСДЮСШОР «Олимпия» Винница (тр. Луцинкевич Владимир, Бакум Сергей)

3. «Старт-Политехник» Житомирская область (тр. Гарбуз Василий)

4. КДЮСШ «Барса» Шостка (тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья)

5. ХК «Винница» (тр. Кулеша Александр)

6. «Олимпия-2» г. Винница