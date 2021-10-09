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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:34263

Шосткинские хоккеисты стали четвертыми на чемпионате Украины

22-24 октября в Виннице состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юниоров 2004-05 г.р.

Эти соревнования завершали летний сезон 2021 года. Чемпионат собрал шесть команд. Все игры были боевые и проходили в равной борьбе. Иногда окончательный счет не отражал реальной борьбы на поле. Окончательное расположение команд:

1. ДЮСШ «Авангард» Калиновка (тренер Бондарчук Виталий)

2. ОСДЮСШОР «Олимпия» Винница (тр. Луцинкевич Владимир, Бакум Сергей)

3. «Старт-Политехник» Житомирская область (тр. Гарбуз Василий)

4. КДЮСШ «Барса» Шостка (тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья)

5. ХК «Винница» (тр. Кулеша Александр)

6. «Олимпия-2» г. Винница

Спорт Хоккей на траве
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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