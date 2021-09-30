Сборная Сумщины по хоккею третья в высшей лиге С 8 по 10 октября в Виннице прошёл второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд в высшей лиге.

Сумщина представлена в этом чемпионате Сборной области. В состав команды вошли игроки СДЮШОР «Динамо» г.Сумы, КДЮСШ «Барса» г. Шостка и ХК «Шостка».

Во втором туре наши сыграли две игры. Сначала играли c винницкой «Олимпией». Для сумчан встреча началась удачно. Они первыми открыли счёт, - отличился Евгений Ступаченко. Но за 10 секунд до конца первой четверти пропустили – 1:1. Во второй четверти Евгений Ступаченко опять выводит команду вперёд. В третьем периоде «Олимпия» сравнивает счет со штрафного углового, а затем выходит вперед 3:2. Игра долгое время была ровной, обе команды имели возможности для взятия ворот. И сборной Сумской области удалось сравнять счет – 3:3. Гол забил Артём Беляев. Однако виннитчане опять забивает со штрафного углового – 4:3. Наша команда пошла в активный прессинг, зажала соперника в его зоне, могли забить, но на последних секундах получили контратаку и за пять секунд до конца игры пропустили ещё один гол – 5:3.

Во второй день наша команда играла с ХК «Черновцы». В этой игре нашим пришлось отыгрываться. Пропустили в первой четверти со штрафного углового, но быстро сравняли – 1:1. Гол забил Евгений Петренко. Во второй четверти пропустили гол. Усилили темп, много атаковали, но не везло: перекладина, штанга, хорошо играл вратарь. Могли и пропустить пару раз на контратаке. Но старания даром не прошли. Теперь на последних секундах повезло нашим: защитник черновицкой команды после очередной атаки выбил мяч прямо на клюшку Евгению Петренко, и Женя не подвел, сравняв счет за 30 секунд до окончания встречи, - 2:2.

Все результаты второго тура Чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд высшей лиги:

8 октября

БЛИСП «Старт» Житомирская область - ХК «Политехник» г. Коростень 5:3

ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница - ХК «Черновцы» 3:2

9 октября

БЛИСП «Старт» - ХК «Черновцы» 0:5

Сборная Сумской области - ОСДЮСШОР «Олимпия» 3:5

10 октября

ХК «Черновцы» - Сборная Сумской области 2:2

ОСДЮСШОР «Олимпия» - ХК «Политехник» 10:0

После двух туров у сумчан 12 очков в 5 играх (2 победы, 1 ничья и 2 поражения) и третье место. Выше «Олимпия» - 20 очков (5 побед) и ХК «Черновцы» - 14 (2-2-2)