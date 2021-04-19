Сумские копы задержали наркоманку Патрульные обнаружили у сумчанки вещество, похожее на наркотическое.

Во время патрулирования улицы Ярослава Мудрого внимание инспекторов привлекла подозрительная женщина. Она заметно занервничала, увидев экипаж патрульных, и резко изменила направление своего движения.

Гражданку стражи порядка остановили. Проверив ее личность по имеющимся полицейским базам данных, патрульные выяснили, что она неоднократно имела проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств. А на вопрос, есть ли у нее запрещенные в обращении вещества, 37-летняя сумчанка ответила утвердительно. Проведя поверхностную проверку, стражи порядка обнаружили у нее зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое, а также устройства для его употребления.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УК.