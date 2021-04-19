Сумчане отличились на чемпионате мира по пара-каратэ Прошёл первый онлайн чемпионат мира по пара-каратэ.

В соревнованиях приняли участие 304 спортсмена из 24 стран.

Сумчане, воспитанник спортклуба «Вадо-кай», завоевали 4 медали: Карина Стегний - два «серебра» и «бронзу», Станислав Ткаченко – «серебро».

Подготовил спортсменов тренер Вадим Коломиец.

«Тренерский коллектив и лично от себя благодарю наших всех участников. Мы гордимся вами, все ОООЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ. Каждое место 1-е или 9-е – это, прежде всего, труд, упорство, терпение и любовь. Впереди ещё много побед и огорчений. Идём дальше. Каратэ - многогранно. Оссс», - прокомментировал он успехи.