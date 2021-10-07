Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:42235

Сумские хоккеисты вышли на второе место в высшей лиге

15-17 октября в Виннице прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

В высшей лиге играет сборная Сумской области, составленная из игроков шосткинской КДЮСШ «Барса», ХК «Шостка» и СДЮШОР «Динамо».

Наша команда после третьего тура занимает второе место в турнирной таблице, выиграв на выходных у ХК «Политехник» г. Коростень 14:0 и «БЛИСП- Старт» (Бердичев) 11:1.

У нашей команды 20 очков. Больше только у ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – 28 очков. Преследует сумчан ХК «Черновцы» - 19…

Следующие туры пройдут уже весной.

Спорт Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские хоккеистки стали чемпионками среди 12-летних
Сегодня 15:26

Сумские хоккеистки стали чемпионками среди 12-летних

15-17 октября на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2008-2009 г.р....

Сборная Сумщины по хоккею третья в высшей лиге
11.10.2021 12:00

Сборная Сумщины по хоккею третья в высшей лиге

С 8 по 10 октября в Виннице прошёл второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд в...

«Сумчанка» лидирует в чемпионате Украины
11.10.2021 09:00

«Сумчанка» лидирует в чемпионате Украины

10 октября в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....

В Сумах продолжается чемпионат Украины по хоккею на траве
09.10.2021 18:36

В Сумах продолжается чемпионат Украины по хоккею на траве

В детском парке «Сказка» продолжается второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....

В Сумах стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве
08.10.2021 22:56

В Сумах стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд начался сегодня, 8 октября, в детском парке «Сказка»....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 488 человек (подробности)
Сегодня 09:33
В Сумах за неделю оштрафовали одного маршрутчика за перегруз
Сегодня 17:59
Сумские хоккеисты вышли на второе место в высшей лиге
Сегодня 17:42
Сумская студентка стала чемпионкой мира
Сегодня 17:17
На Сумщине будут судить бывшего главу сельсовета
Сегодня 17:04
В Сумах со вторника приостанавливается плановый прием пациентов
Сегодня 16:44
Губернатор Сумщины пугает карантинными проверками
Сегодня 16:34
На Сумщине школы в 5 громадах не ушли на каникулы с 18 октября
Сегодня 16:30
Сумские дзюдоисты отличились в Харькове
Сегодня 16:05
Все 80 умерших в ковидных больницах на Сумщине за неделю были невакцинированы
Сегодня 15:54
Сумские хоккеистки стали чемпионками среди 12-летних
Сегодня 15:26
Сумские гимнастки отличились в Харькове
Сегодня 14:47
view counter
view counter

Статьи

Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
Сегодня 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Кино Планета Кіно
20.10
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Кино Планета Кіно
17.50
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 16.00; 21.00
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.00; 18.45; 20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.