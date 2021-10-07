Сумские хоккеисты вышли на второе место в высшей лиге

В высшей лиге играет сборная Сумской области, составленная из игроков шосткинской КДЮСШ «Барса», ХК «Шостка» и СДЮШОР «Динамо».
Наша команда после третьего тура занимает второе место в турнирной таблице, выиграв на выходных у ХК «Политехник» г. Коростень 14:0 и «БЛИСП- Старт» (Бердичев) 11:1.
У нашей команды 20 очков. Больше только у ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – 28 очков. Преследует сумчан ХК «Черновцы» - 19…
Следующие туры пройдут уже весной.
15-17 октября на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2008-2009 г.р....
С 8 по 10 октября в Виннице прошёл второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд в...
10 октября в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
В детском парке «Сказка» продолжается второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд начался сегодня, 8 октября, в детском парке «Сказка»....