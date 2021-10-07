Сумские хоккеисты вышли на второе место в высшей лиге 15-17 октября в Виннице прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

В высшей лиге играет сборная Сумской области, составленная из игроков шосткинской КДЮСШ «Барса», ХК «Шостка» и СДЮШОР «Динамо».

Наша команда после третьего тура занимает второе место в турнирной таблице, выиграв на выходных у ХК «Политехник» г. Коростень 14:0 и «БЛИСП- Старт» (Бердичев) 11:1.

У нашей команды 20 очков. Больше только у ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – 28 очков. Преследует сумчан ХК «Черновцы» - 19…

Следующие туры пройдут уже весной.