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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине экоинспекторы охотились на охотников за черемшой

Сегодня, 21 апреля, работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области проведена очередная рейдовая проверка в Сумском лесничестве ГП «Сумское лесное хозяйство».

Во время мероприятия контроля особое внимание уделено соблюдению в лесу режима тишины, а также недопущению незаконной добычи животных и сбора раннецветущих растений.

Прибыв в ареал роста черемши (лука медвежьего), экоинспекторы сразу встретили граждан, которые срывали эти растения. Оказалось, что установленные нарушители знают, что такие действия караются законом, но все равно собирают черемшу, якобы, для собственного употребления в пищу. При этом, каждый из них почему-то связывал аккуратные пучки - такие, которые можно встретить на рынках или стихийных торговых точках Сумщины.

Примечательно, что одна из нарушительниц призналась, что уже привлекалась к административной ответственности за сбор растений, занесенных в Красную Книгу Украины. Однако, наверное, мизерный размер штрафа, который составляет от 340 до 510 грн, является «слабым аргументом», чтобы прекратить уничтожать виды, находящиеся под охраной.

Благодаря тому, что рейдовая группа прибыла в лес утром, удалось предотвратить уничтожение черемши в больших объемах. «Повезло» и самым нарушителям, поскольку они успели собрать всего несколько десятков растений. Ведь теперь, кроме штрафа, им придется возместить по 62 грн. убытков за каждый учётный корешок лука медвежьего.

Всего, в течение апреля в рамках операции «Первоцвет» работниками Госэкоинспекции в Сумской области составлено и направлено в суд 13 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма ущерба, нанесенного уничтожением растений, занесенных в Красную книгу Украины, составляет 26 834 грн.

Право Госэкоинспекция Первоцвет Черемша
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