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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:19491

Стали известны подробности вчерашней резни возле 5-й горбольницы

20 апреля, около 13.00, патрульные получили сообщение о том, что на улице Марка Вовчок неизвестные граждане набросились с ножом на охранника и продавщицу магазина.

Выяснилось, что в один из магазинов зашли двое неизвестных граждан. Охранник сделал им замечание, чтобы они надели маски, на что они начали нецензурно выражаться и кричать. Между ними возник словесный конфликт, который продолжился на улице, а потом и вообще перерос в драку. Один из мужчин достал канцелярский нож и начал наносить им удары охраннику и продавщице, которая пыталась остановить между ними драку. На место происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали в больницу охранника, а продавщице оказали помощь на месте происшествия. В это время граждане ушли в неизвестном направлении.

Узнав приметы нападавших, экипаж патрульной полиции и полиции охраны начали обследовать прилегающую территорию. Неподалеку они увидели двух мужчин, которые распивали спиртные напитки и соответствовали ориентированию. Во время общения с полицейскими они нервничали и путались в показаниях.

Проведя поверхностную проверку, стражи порядка обнаружили у одного из граждан канцелярский нож, которым он, вероятно, и нанес травмы работникам магазина. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Известно, что по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности) УК, пишет СТС.

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