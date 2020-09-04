Сумские архитекторы раскритиковали проект реконструкции детского парка (видео)

Проект обсуждали главный архитектор области Владимир Быков, бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк и член Национального союза архитекторов Украины Виктор Шахов.
Юлиан Чаплинский прокомментировал в своем влоге проект «Сказки»....
В Сумах началось общественное обсуждение эскизного проекта реконструкции детского парка «Сказка»....
За 6 лет у власти мэр Сум Александр Лысенко сотоварищи смог родить концепцию развития детского парка, о которой рассказали летом....
Детский парк «Сказка» сегодня захватили создания из прошлого....
В Сумах состоялось заседание рабочей группы по обсуждению эскизного проекта реконструкции детского парка «Сказка»....