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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59355

Сумские архитекторы раскритиковали проект реконструкции детского парка (видео)

Сумской блогер Валерий Осадченко пообщался с сумскими архитекторами по поводу проекта реконструкции детского парка «Сказка».

Проект обсуждали главный архитектор области Владимир Быков, бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк и член Национального союза архитекторов Украины Виктор Шахов.

Досуг Детский парк
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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