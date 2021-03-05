От коронавируса скончалась в Шостке известная журналистка Печальной новостью поделилась представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко в Фейсбуке.

«Печальная новость

Как сообщили коллеги из Шосткинского телекомпании «Телеком-Сервис», ковид унес жизнь Светланы Лабзы, которая несколько лет проработала журналистом «ТКС».

В последнее время Светлана проживала с семьей в г. Днепре.

Но Шостка хорошо помнит ее не только как журналиста-новостийщика телевидения, но и по работе на предприятии «Свема».

Света память Светлане», - написала она.