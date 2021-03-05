От коронавируса скончалась в Шостке известная журналистка

«Печальная новость
Как сообщили коллеги из Шосткинского телекомпании «Телеком-Сервис», ковид унес жизнь Светланы Лабзы, которая несколько лет проработала журналистом «ТКС».
В последнее время Светлана проживала с семьей в г. Днепре.
Но Шостка хорошо помнит ее не только как журналиста-новостийщика телевидения, но и по работе на предприятии «Свема».
Света память Светлане», - написала она.
Управление Сумской епархии с прискорбием извещает, что 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на 85-м году жизни почил в...
На 80-м году ушла из жизни первый журналист местного проводного радио и бывший журналист газеты «Полесье» Алла Самойлова....
Коллектив КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» выражает искренние слова соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти медицинской сестры...
Не стало одного из самых известных сумских футболистов и футбольных тренеров - Николая Павловича Абрамова....
Сумской национальный академический областной театр им. Щепкина сообщает об утрате....