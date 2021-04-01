Сумские копы поймали вора «на горячем» Патрульные задержали мужчину, который проник в чужое жилье и похитил электроинструменты.

Экипаж патрульных получил сообщение о подозрительном гражданине, который в переулке Дунайском якобы проник в чужой дом.

Через несколько минут патрульные прибыли по указанному адресу. На месте происшествия они обнаружили разбитое окно, а в доме услышали шум. Стражи порядка окружили дом, чтобы не дать вероятному злоумышленнику скрыться. Через несколько минут в окне появился силуэт мужчины. После четких команд патрульных, гражданин вышел на улицу, где его и задержали.

Пообщавшись с 38-летним сумчанином, инспекторы выяснили, что, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, он проник в помещение и пытался совершить кражу электроинструментов. Кстати, их он уже успел сложить во дворе.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК.