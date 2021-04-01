На Сумщине дали 10 лет за убийство топором Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 54-летнего мужчину, который лишил жизни своего знакомого.

Речь идет о событии, произошедшем 8 января 2021 года в г. Конотоп. В течение дня обвиняемый в компании еще двух знакомых распивали спиртные напитки. Во время общения между обвиняемым и 31-летним присутствовавшим возникла ссора, во время которой младший ударил старшего по лицу. Понимая, что молодой человек имеет физическое превосходство, обвиняемый отвечать на месте не стал. Однако на следующий день он взял топор и в вечернее время пошел домой к своему обидчику. Двери были открыты, хозяин спал на кровати. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 5 ударов топором по голове. От полученных травм молодой человек через несколько дней умер в больнице.

Обвиняемый, который до этого уже был шесть раз осужден, при этом дважды за нанесение умышленных тяжких повреждений своим оппонентам. Более 20 лет он провел в местах несвободы.

По приговору суда от 13 апреля обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).