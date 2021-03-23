Хто сьогодні в Сумах буде без води Відділ «Служба 15-80» повідомляє про тимчасові незручності в житлових будинках у зв’язку з виконанням житловими організаціями регламентних та ремонтних робіт на внутрішньо-будинкових мережах.

Йдеться про будинки за адресами: вул. І. Сірка, 17 (заміна крана холодної води в квартирі); вул. Лермонтова, 1, вул. Холодногірська, 45 (заміна крана гарячої води в квартирах); вул. Заливна, 15, вул. Героїв Крут, 26, пр-т. М. Лушпи, 23, вул. Шевченка, 2, вул. Засумська, 16/5, вул. Садова, 53 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах); вул. Водна, 65/2 (установка лічильників холодної води в квартирі); вул. Героїв Крут, 4, пр-т. М. Лушпи, 55, вул. Засумська, 12а, 14, 16б, вул. Ковпака, 77а, 71, 53, вул. Леваневського, 12, пров. Красавицького, 9 (заміна кранів холодної та гарячої води в квартирах); вул. Реміснича, 15 (заміна лічильників холодної та гарячої води в квартирі). Водопостачання в цих будинках відключено до завершення робіт, доповідає сайт Сумської міськлї ради.