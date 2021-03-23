В Ахтырской больнице добавили коек для больных с COVID-19 На лечение пациентов с COVID-19 и подозрением в Ахтырский ЦРБ выделено еще 10 койко-мест.

С начала эпидемии по Ахтырский городской территориальной громаде установлено 2640 случаев заболевания, 2185 человек выздоровели, 24 больных умерли.

На лечении в КНП «Ахтырская ЦРБ» находятся 95 человек, из них: у 77 больных подтвержден COVID-19, 22 пациента находятся на кислородной поддержке. За сутки поступило 10 больных, выписано - 11. На лечение пациентов с COVID-19 и подозрением выделено 102 койко-места.

В Ахтырке 191 активный больной COVID-19, состоящий на учете и под наблюдением семейных врачей, пишет Ахтырский городской портал.