На Сумщине дали всего 4 года пьяному водителю, который устроил жуткое ДТП К 4 годам лишения свободы приговорен виновник ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Липоводолинским отделом Роменской окружной прокуратуры в суде доказана вина мужчины, который совершил ДТП с тяжелыми последствиями.

Происшествие случилось 28 мая 2020 года в пгт Липовая Долина в 15.30. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, двигаясь по ул. Горького в сторону центра поселка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «ГАЗель», после чего продолжил свое движение, периодически меняя полосы, и в дальнейшем столкнулся с автомобилем «Москвич», в котором, кроме водителя, находились малолетние дети - 2010 и 2013 годов рождения. С места происшествия водитель скрылся, по данным медиков, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Москвич» получил тяжелые телесные повреждения, его дочь - повреждения средней тяжести, а сын отделался легкими телесными повреждениями.

По приговору суда от 26 марта водитель Suzuki Grand Vitara признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения и оставлении лиц в опасности (ч. 1 ст. 135 и ч. 2 ст. 286 УК Украины) и приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.