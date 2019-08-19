Реконструкцию Сумского онкодиспансера начнут с инвентаризации Реконструкцию КНП СОР «Сумской областной клинический онкологический диспансер» начнут с инвентаризации объектов, находящихся в пользовании медицинского учреждения.

Об этом говорили члены рабочей группы во время выездного заседания в онкодиспансере.

В первую очередь будет приведена в порядок территория медучреждения, систематизирован генеральный план земельного участка, демонтированы старые и непригодные помещения. На это время больных переведут в отремонтированные здания. Так, например, планируется пациентов химиотерапевтического отделения, которое находится в ужасном состоянии, разместить в бывшем нефрологическом отделении Сумской областной больницы. В нем будет сделана перепланировка, ремонт самого здания, кровли, заменены коммуникации и созданы комфортные условия для больных. По предварительным данным, здесь расположится 45 коек.

«Здание, которое было возведено в 1895 году, является памятником архитектуры местного значения. В свое время оно входило в комплекс земской больницы, - рассказал директор Департамента градостроительства и архитектуры ОГА Владимир Быков. - Руководитель онкодиспансера отработает технические задачи, мы сделаем эскиз и уже через неделю предоставим полное концептуальное решение реконструкции этого помещения. Таким образом приведем в порядок архитектурную здание, и люди смогут лечиться в современных условиях».

Директор Сумского областного клинического онкодиспансера Владимир Шевченко проинформировал членов рабочей группы об инвентаризации помещений и зданий заведения, отметив, что в одних делается ремонт, часть других находится в аварийном состоянии, отсутствуют зона отдыха, удобные подъезды, автостоянка и т.п. Он заявил, что его служба берется за разработку стратегического генерального плана территории, определив очередность реконструкции одних зданий или строительства новых на месте снесенных аварийных. И отметил, что уже в конце апреля заканчивается реставрация фасада хирургического комплекса, одновременно начинается ремонт первого этажа, где будет располагаться урологическое отделение. Стоимость ремонтных работ составляет 5,5 млн грн.

Присутствующие обсудили вопросы приобретения и монтажа на базе КНП СОР «Сумской областной клинический онкологический диспансер» линейного ускорителя. Сошлись во мнении, что в первую очередь надо использовать существующий бункер, провести его реконструкцию и установить низкоэнергетической 6-мегавольтной ускоритель, который способен обеспечить у больных 90 процентов разрушения опухолей. Там же установить и компьютерный томограф, пишет сайт облсовета.