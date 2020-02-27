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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На рахунки Благодійного фонду для реконструкції Сумського обласного онкодиспансеру надійшло майже 6,5 млн грн

Весною поточного року засновано Благодійну організацію «Благодійний фонд «Здоров’я Сумщини».

У рамках цього проекту розпочато збір коштів на проведення масштабної реконструкції Сумського обласного онкологічного диспансеру, придбання сучасного медичного обладнання, зокрема, лінійних прискорювачів для лікування онкохворих, та створення умов для їх встановлення – облаштування спеціального бункера.

Наразі на Сумщині понад 36 тисяч пацієнтів перебувають на обліку в онкологічному диспансері. Щороку новоутворення виявляють у 4,5 тисяч жителів регіону і більше 2,5 тисяч мешканців області щороку помирають саме від онкологічних захворювань.

Очолила фонд депутат облради, голова обласної ради професійних спілок Тетяна Євдокимова. Вона розповіла, що станом на 24 вересня на рахунок організації надійшло 6 млн 481 тисяча 54 грн.

Благодійну допомогу надали ТОВ «АВІС Україна» - 1 млн грн, СФГ «Урожай» - 1 млн грн, БФ Технологія – 1 млн грн, фермерське господарство «Батьківщина» та ТОВ АФ «Псел» - 640 тисяч грн, ТОВ «Агрофірма «Вікторія» - 500 тисяч грн, фермерське господарство «Сугак В.В» і ПРАТ «Сад» - 400 тисяч грн, ССК «Ярославна» – 300 тисяч грн, Почесний консул Республіки Казахстан у місті Харків  Емін Наджафлі – 200 тисяч грн, фермерське господарство «Кривозуб С.І.» - 100 тисяч грн, Аграрна компанія «НІБУЛОН» – 100 тисяч грн.

204 тисячі грн перерахували підприємства, що координуються Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Іще 208 тисяч грн свого одноденного заробітку перерахували дочірні підприємства та головний офіс ОКАП «Сумиоблагроліс».

«Є окремі громадяни, які перераховують від 100 грн до 20 тисяч грн. Усім велика подяка, бо спільно ми робимо одну велику справу», - зазначила Тетяна Євдокімова.

Общество Сумской онкодиспансер
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