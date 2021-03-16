Владимира Лукьяненко вызвали «на ковер» к главе Сумского облсовета Генеральный директор АО «СМНПО-Инжиниринг» Владимир Лукьяненко заявил, что с июля будет ежемесячно выплачивать минимум по 500 тыс. грн долгов по зарплате «фрунзенцам».

Об этом он сообщил главе Сумского областного совета Виктору Федорченко. Эта встреча состоялась после визита работников АО «СМНПО» относительно выплаты «фрунзенцам» задолженности по заработной плате.

Владимир Лукьяненко пожаловался, что предприятие унаследовало тяжкое бремя долговых обязательств, которое оставили бывшие владельцы и руководители. А это больше 9 млрд грн банковского долга, более 3 млрд грн просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками, около 650 млн грн задолженности по налогам и сборам и значительные долги по зарплате, которые на сегодняшний день составляют 230,4 млн грн.

По его словам, для предотвращения неизбежного банкротства сумского машиностроения в 2020 году было создано АО «СМНПО-Инжиниринг», которое сегодня обеспечивает занятость 4400 работникам.

«С июля текущего года, по завершении контрактной кампании, мы планируем обеспечить ресурс для уплаты зарплатных долга в размере не менее 500 000 грн ежемесячно. Эти средства будут направлены на выплату наименее защищенным и наиболее социально уязвленным слоям рабочих», - отметил руководитель предприятия.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры с финансовыми компаниями и группами, которые готовы взять на себя рассроченный долг завода под гарантии АО «СМНПО-Инжиниринг» и полностью рассчитаться с людьми.

Владимир Лукьяненко рассказал, что когда он после длительного перерыва в 2018 году вернулся на предприятие, были арестованы все счета, закрыты цеха, накопились невероятные долги. За три года были уволены 9300 человек. Завод, по словам Лукьяненко, просто был подготовлен к банкротству.

Тогда было принято решение создать АО «СМНПО-Инжиниринг» и начать работать с чистого листа.

«За эти годы отремонтированы цеха, продолжается мощное современное техническое переоснащение материальной базы, в середине 2020 года мы вошли в график выплаты зарплат работающим на предприятии, - продолжил Владимир Матвеевич. - В мае текущего года мы планируем повысить на 30% зарплату, и уже сейчас набираем работников. В планах создать еще около 1500-2000 рабочих мест. Для того, чтобы погашать долги, надо запустить производство».

По долгам по зарплате, Владимир Лукьяненко отметил, что они были готовы продать стадион «Юбилейный», который принадлежит предприятию, но не за 8 млн грн, как его выставила на продажу исполнительная служба, а за 320 млн грн.

«У нас есть отчет о независимой оценке доли корпоративных прав АО «Сумское НПО» от Гильдии лценщиков Украины по рыночной стоимости стадиона, где указано, что стоимость продажи стадиона ООО «СЕВЕР АГРО СЕРВИС», которое приобрело объект за 8,12 млн грн, занижена в 40 раз. Все эти средства должны были пойти на погашение долгов по зарплате. Но здесь помешала Сумская ОГА, руководство которой, вместо того, чтобы помочь предприятию, загоняет его в долги и стоит на стороне исполнительной службы. Он также вспомнил ситуацию, когда бывший нардеп от Сумщины Олег Медуница пролоббировал в 2016 году срыв госзаказа завода по трем тендерам на реконструкцию отечественной ГТС на сумму 1,31 млрд грн», - отметил Владимир Лукьяненко.

Виктор Федорченко, который свой трудовой путь также начинал на заводе им. Фрунзе сказал: «Это предприятие было кузницей кадров, гремело на весь мир, поэтому очень больно сейчас наблюдать за его нынешним состоянием. Совместно с депутатским корпусом мы готовы выйти на высшее руководство государства и предоставить любую поддержку, чтобы предприятие работало. Наша задача - помочь, чтобы машиностроительная отрасль Сумщины восстановилась, и были погашены долги по зарплате».