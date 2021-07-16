В Сумском онкодиспансере устанавливают линейный ускоритель В Сумы прибыло дорогостоящее оборудование, которое так долго ждали онкобольные жители области. Это первый в регионе линейный ускоритель, сообщает сайт облсовета.

По словам директора Сумского областного онкологического диспансера Владимира Шевченко, линейный ускоритель, который установят в заведении, это аппарат седьмого поколения, который имеется только в современных клиниках Киева, Харькова и других крупных областных центров.

«Мы воспринимаем установку оборудования как мощный медицинский прорыв. Но нужно время для его настройки, которое начнется с 10 января, и подготовку шести специалистов. Пока эти процессы продолжаются», - отметил руководитель онкодиспансера.

По его словам, первого пациента, при благоприятных условиях, планируют пролечить уже этой весной. Также в планах приобрести еще один менее мощный ускоритель.

«В текущем году мы пролечили более 10 тысяч пациентов. Так что установить такую аппаратуру удалось и благодаря профессионализму наших врачей. Для нас очень важно оказывать качественную помощь, поэтому мы продолжим работу в этом направлении, но уже на более современном оборудовании», - сказал Владимир Шевченко.

Общая стоимость линейного ускорителя составляет 60 млн. грн. 50 из них – средства онкодиспансера, 8 млн – средства государственного бюджета, еще по 1 млн грн поступили в область благодаря народным депутатам Татьяне Скрипке и Николаю Задорожнему.

Но рядом с самим аппаратом очень большой объем работ по его обустройству: установка специальных дверей в бункере, ремонт помещений, демонтаж старого оборудования и зданий на территории заведения. На это потрачено уже 9 млн. грн. из Благотворительного фонда «Здоровье Сумщины»

Заведующий блоком дистанционной лучевой терапии отделения лучевой терапии №2 Алексей Колпаков рассказал, что новый аппарат – это высокоэнергетический линейный ускоритель, который позволит на самом высоком уровне проводить лучевую терапию для онкологических больных. В сутки он сможет обслуживать примерно 50-60 человек. «В области сейчас это единственный высокоточный аппарат. Он абсолютно безопасен для окружающей среды. Облучение происходит только на пораженный участок с защитой здоровой ткани. Вместе с ним будет монтироваться современный компьютерный томограф, потому что эти аппараты работают в тандеме. Главное – сделан первый шаг», - уверен врач.