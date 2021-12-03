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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской ОГА поспешили заявить, что реконструкция главного корпуса онкодиспансера завершена (обновлено)

На сайте Сумской ОГА опубликовали новость «Завершили реконструкцию главного корпуса онкодиспансера на Сумщине».

«Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, строительные работы на этом объекте начались в октябре 2020 года.

Сейчас строительная готовность главного корпуса онкодиспансера составляет 100%.

«По состоянию на сегодняшний день полностью выполнены работы по замене окон, сделаны оконные откосы, утепление фасадов, ремонт входов в подвал, – говорил Дмитрий Живицкий. – Две недели назад мы с председателем областного совета Виктором Федорченко были на этом объекте и говорили подрядчикам некоторые замечания по этому объекту. Нас услышали, и сейчас ремонтная бригада работает еще на этом объекте. Но уже вскоре главный корпус онкодиспансера будет введен в эксплуатацию».

Всего с начала реконструкции главного корпуса областного онкологического диспансера освоено около 10 млн. грн. Это средства государственного фонда регионального развития и областного бюджета», - говорится в сообщении.

Получается, что новость о том, что ремонт завершили, но «ремонтная бригада работает еще на этом объекте» и «уже вскоре главный корпус онкодиспансера будет введен в эксплуатацию». Не поспешили ли опять, как с детсадом «Святлячок» в Сумах, который открывали уже в августе, ноябре, но никак не могут открыть и в декабре, теперь обещают к Новому году?

Спустя полчаса новость исчезла с сайта ОГА.

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Общество Сумской онкодиспансер
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