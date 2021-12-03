В Сумской ОГА поспешили заявить, что реконструкция главного корпуса онкодиспансера завершена (обновлено)

«Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, строительные работы на этом объекте начались в октябре 2020 года.
Сейчас строительная готовность главного корпуса онкодиспансера составляет 100%.
«По состоянию на сегодняшний день полностью выполнены работы по замене окон, сделаны оконные откосы, утепление фасадов, ремонт входов в подвал, – говорил Дмитрий Живицкий. – Две недели назад мы с председателем областного совета Виктором Федорченко были на этом объекте и говорили подрядчикам некоторые замечания по этому объекту. Нас услышали, и сейчас ремонтная бригада работает еще на этом объекте. Но уже вскоре главный корпус онкодиспансера будет введен в эксплуатацию».
Всего с начала реконструкции главного корпуса областного онкологического диспансера освоено около 10 млн. грн. Это средства государственного фонда регионального развития и областного бюджета», - говорится в сообщении.
Получается, что новость о том, что ремонт завершили, но «ремонтная бригада работает еще на этом объекте» и «уже вскоре главный корпус онкодиспансера будет введен в эксплуатацию». Не поспешили ли опять, как с детсадом «Святлячок» в Сумах, который открывали уже в августе, ноябре, но никак не могут открыть и в декабре, теперь обещают к Новому году?
Спустя полчаса новость исчезла с сайта ОГА.
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