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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумском онкодиспансере установили линейный ускоритель

Впереди – амбициозные планы по строительству 5-этажного лечебного корпуса.

36 тысяч жителей Сумщины имеют онкологические заболевания. По этому показателю область находится в первой тройке регионов Украины.

В начале прошлого года глава Сумского областного совета Виктор Федорченко инициировал реализацию проекта по созданию современного медицинского центра для лечения онкологических заболеваний. С мая на территории Сумского областного клинического онкодиспансера началась реконструкция. Снесено 5 старых построек, обновлены коммуникации, длится капитальный ремонт хирургического и административного корпуса, разработаны проекты обустройства территории с местами отдыха, парковками, часовней.

Директор Сумского областного клинического онкологического диспансера Владимир Шевченко говорит: «Ставились основные задачи: новейшее современное оборудование – линейный ускоритель и компьютерный томограф, работы по улучшению логистики, ремонты и реконструкция существующих зданий».

В декабре 2021 года линейный ускоритель стоимостью 60 млн грн поступил в заведение. Сейчас идет процесс его настройки.

Заведующий блоком дистанционной лучевой терапии онкодиспансера Алексей Колпаков рассказал, что линейный ускоритель уже установлен, прошел испытание. Сейчас ждут разрешительных документов на право эксплуатации. Также параллельно медицинские физики, которые находятся в штате онкодиспансера, проходят курсы по планированию работы на этом оборудовании.

Но наиболее кардинальные изменения относительно амбициозных планов относительно полного обновления онкодиспансера впереди: строительство пятиэтажного лечебного корпуса стоимостью более 140 миллионов гривен. В реализации этого проекта Сумщина надеется на государственную поддержку, сообщает сайт областного совета.

Общество Сумской онкодиспансер
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