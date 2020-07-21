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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:09113

В Сумах презентовали предпроектные предложения по реконструкции онкодиспансера

Несмотря на то, что работы на территории онкодиспансера идут полным ходом с весны, только сейчас появились предпроектные предложения.

По словам главы Сумского областного совета Виктора Федорченко, уже изготовлены передпроектные предложения по разработке генплана территории онкодиспансера: «Совместно с руководством медучреждения, архитекторами и проектантами мы продумали все возможности и пути будущего обновления. Помещение, где сегодня находится химиотерапевтическое (лучевая) отделения, будет снесено. А само отделение перенесут на первый этаж главного корпуса, где уже заканчивается ремонт. Также планируем построить новый 4-этажный химиотерапевтический корпус, реконструировать и достроить три бункера: два - для низкочастотных и один - для высокочастотного линейных ускорителей. Старый лечебный корпус будет снесен, вместо него сделаем удобную парковку. Кроме того, разобьем на Привокзальной комфортную зону отдыха с часовней, где пациенты и их родственники смогут помолиться за здоровье, обрести покой и утешение в беседе с Богом».

По словам Виктора Федорченко, чтобы реализовать все эти грандиозные планы, область планирует привлечь средства Госфонда регионального развития. Ведь на ремонтные работы необходимо не менее 250 млн грн и 170 млн - на линейные ускорители, пишет сайт облсовета.

Сегодня уже начаты работы в здании 1915 года, на ул. Привокзальной. Здесь расположится администрация диспансера. Строители максимально пытаться сохранить аутентичность старой застройки, ее полностью реконструируют, восстановят утраченные элементы, заменят окна, коммуникации, перекроют кровлю. Сейчас расчищают крышу и планируют ее утеплить. Также вокруг территории диспансера уже начинают устанавливать забор.

Главный областной архитектор Владимир Быков доволен ходом работ: «Впервые за существование онкоцентра комплексно разрабатывается вся его территория. Она определена генпланом как медицинский центр. На Привокзальной уже произведен демонтаж нескольких ветхих и аварийных зданий, расчистка территории продолжится. Но это не значит, что здесь останется голый пустырь. Вместо опасных бараков появится уютный парк. Мы преследуем принцип комплексного подхода. В этом году должно быть принято окончательное принципиальное решение. Проект будет публично обсуждаться, это не закрытая тема. Каждый должен знать, что происходит на территории онкоцентра. Как он превращается в современное медицинское учреждение».

Общество Сумской онкодиспансер
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