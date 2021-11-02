Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:30275

Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації, посилаючись на експертів МОЗ, люди з ВІЛ-інфекцією, деякими формами онкології, після трансплантації органів, особи, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та люди з рядом інших імунодефіцитних станів, відтепер можуть отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 через 28-90 днів після другої, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Ця доза необхідна для того, щоб убезпечити тих, чия імунна система могла не сформувати належний захист після двох доз вакцини проти COVID-19.

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) №18-10/2021-1 були затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2770 від 13 грудня 2021 року.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини?

1. Особи з первинними або набутими імунодефіцитами, наприклад хворі з гострими та хронічними лейкозами, клінічно агресивними лімфомами, гематологічними злоякісними пухлинами, особи з імуносупресією, спричиненою ВІЛ-інфекцією, тощо.

2. Особи, які перебували на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації, зокрема ті, які отримували хімієтерапію або імуносупресивну терапію після трансплантації органів.

3. Особи з хронічними імуноопосередкованими запальними захворюваннями, які отримували імуносупресивну терапію до щеплення, наприклад кортикостероїди та деякі імуномодулюючі препарати.

4. Особи, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Повний перелік станів та показань для отримання додаткової дози антиковідної вакцини можна знайти за посиланням.

Як отримати додаткову дозу?

Для цього людина, яка підпадає під критерії, зазначені в рекомендаціях НТГЕІ, має звернутися до свого сімейного або профільного лікаря та отримати направлення на щеплення додатковою дозою. Зазначений лікар може видати направлення в довільній формі на введення додаткової дози за медичними показаннями.
Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря. Адреси та контакти пунктів та центрів на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Лікар вакцинальної бригади має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров’я як третю дозу.

Важливо, що дія документа про вакцинацію не буде продовжуватись, тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Інтервал між введенням

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози.

Вибір вакцини

Додаткова доза для осіб із тяжкими захворюваннями рекомендована незалежно від того, вакцина якого виробника була використана для перших двох доз.

Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами.

Якщо особа отримала дві дози вакцини за змішаною схемою, то третя (додаткова) доза має бути зроблена вакциною, що використовувалась для введення другої дози.

 
Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Як вакцинувати дітей віком 12+ проти COVID-19
16.12.2021 14:14

Як вакцинувати дітей віком 12+ проти COVID-19

В Україні діти від 12 років можуть щепитися від COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх...

Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04

Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!

У мережі поширюються неправдиві повідомлення нібито від імені Міністерства охорони здоров’я, в яких пропонують користувачам надати контактні дані для виплати...

До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57

До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців

Імовірність того, що частка вакцинованих у 2021 році може зрости до 40% зменшилась....

Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны
10.11.2021 15:31

Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны

Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19....

В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19

В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок

В Украине рекомендовали прививать против COVID-19 детей 12-17 лет, не относящихся к группе риска тяжелого течения COVID-19, но только при...

view counter
view counter

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 122 человек
Сегодня 09:04
На Сумщину з зони ООС повернулися захисники України
Сегодня 16:14
На сумской границе продолжают рыть противотранспортный ров
Сегодня 15:46
В Сумах развернули 26 пунктов обогрева
Сегодня 15:37
На Сумщине поставщик газа вернет 230 тыс. грн отделу образования
Сегодня 15:05
Доверие украинцев к Юрию Бойко и ОП-ЗЖ растёт: данные соцопроса
Сегодня 14:17
На Сумщине задержали двух вымогателей
Сегодня 14:15
За підтримки ЄС сім громад Сумської області розроблять стратегії, спрямовані на забезпечення якісних та доступних послуг навіть у кризовий час
Сегодня 13:59
Сумчане самостоятельно задержали мужчину, который похитил сумку
Сегодня 13:56
Ахтырские полицейские разыскивают без вести пропавшего Николая Ладыку
Сегодня 13:50
Сумські рятувальники продовжують профілактичну роботу з підростаючим поколінням
Сегодня 13:21
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки
Сегодня 12:45
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.