Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації, посилаючись на експертів МОЗ, люди з ВІЛ-інфекцією, деякими формами онкології, після трансплантації органів, особи, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та люди з рядом інших імунодефіцитних станів, відтепер можуть отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 через 28-90 днів після другої, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Ця доза необхідна для того, щоб убезпечити тих, чия імунна система могла не сформувати належний захист після двох доз вакцини проти COVID-19.

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) №18-10/2021-1 були затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2770 від 13 грудня 2021 року.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини?

1. Особи з первинними або набутими імунодефіцитами, наприклад хворі з гострими та хронічними лейкозами, клінічно агресивними лімфомами, гематологічними злоякісними пухлинами, особи з імуносупресією, спричиненою ВІЛ-інфекцією, тощо.

2. Особи, які перебували на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації, зокрема ті, які отримували хімієтерапію або імуносупресивну терапію після трансплантації органів.

3. Особи з хронічними імуноопосередкованими запальними захворюваннями, які отримували імуносупресивну терапію до щеплення, наприклад кортикостероїди та деякі імуномодулюючі препарати.

4. Особи, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Повний перелік станів та показань для отримання додаткової дози антиковідної вакцини можна знайти за посиланням.

Як отримати додаткову дозу?

Для цього людина, яка підпадає під критерії, зазначені в рекомендаціях НТГЕІ, має звернутися до свого сімейного або профільного лікаря та отримати направлення на щеплення додатковою дозою. Зазначений лікар може видати направлення в довільній формі на введення додаткової дози за медичними показаннями.

Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря. Адреси та контакти пунктів та центрів на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Лікар вакцинальної бригади має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров’я як третю дозу.

Важливо, що дія документа про вакцинацію не буде продовжуватись, тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Інтервал між введенням

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози.

Вибір вакцини

Додаткова доза для осіб із тяжкими захворюваннями рекомендована незалежно від того, вакцина якого виробника була використана для перших двох доз.

Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами.

Якщо особа отримала дві дози вакцини за змішаною схемою, то третя (додаткова) доза має бути зроблена вакциною, що використовувалась для введення другої дози.