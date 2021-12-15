Чи є робота в Польщі для жінок 50-60 років у 2021 році Яку роботу пропонують в Польщі жінкам 50-60 років. Скільки за неї платять, актуальні вакансії. Високооплачувана робота для жінок 50-60 років у 2021 році.

Серед українських претендентів робота в Польщі ‒ один з популярних напрямків для отримання доходу. Працедавці регулярно відкривають нові вакансії https://gremi-personal.com.ua/ua/hot-vacancies/, що передбачають гідну зарплату, комфортні умови проживання, офіційне працевлаштування. Роботу можна знайти для чоловіків, жінок, сімейних пар.

Багато жінок-претендентів цікавлять вікові рамки відкритих вакансій в Польщі. В Україні в 50 – 60 років не просто знайти відповідний варіант. Або потрібний великий стаж роботи у сфері, що цікавить, з високою зарплатою, або це буде низькооплачувана фізичних праця або робота у сфері послуг також з маленькою зарплатою. У сьогоднішній статті ми розповімо, на які вакансії можуть претендувати жінки, вік яких старше 50 років.

Знайти відповідну вакансію рекомендуємо на сайті «Gremi Personal». У каталозі представлені актуальні пропозиції з вказівкою міста, виду діяльності, зарплати в місяць. Також в описі вказується, на яких умовах надається житло, вимоги, обов'язки та умови. Компанія пропонує перевірені варіанти з офіційним працевлаштуванням і стабільним доходом. Обирайте, який варіант вам подобається і підходить найбільше. Це надійний і безпечний спосіб виїхати в Польщу для отримання легального доходу.

Чому жінкам вигідно шукати роботу в Польщі

Головні причини, які мотивують на пошук роботи:

• близькість до України;

• безвізовий режим;

• гідна оплата праці;

• великий вибір вакансій в різних сферах;

• не в усіх випадках потрібна профільна освіта і досвід.

Крім того, в Польщі стабільна економічна ситуація і в цілому сприятлива обстановка.

Топ-5 затребуваних вакансій

Найчастіше жінкам пропонуються вакансії в таких сферах:

Збір і сортування врожаю. Кухарі, офіціанти та інші працівники у сфері кулінарії. Адміністратори готелів і готелів. Покоївки й інший домашній персонал. Няні та доглядальниці для дітей і літніх людей.

Також пропонуються варіанти роботи на фермах, переважно на пташиних або там, де дрібна рогата худоба. Для роботи з великими тваринами запрошуються найчастіше молоді чоловіки. Найбільш непростими умовами праці для дорослих і літніх жінок вважаються м'ясокомбінати й рибні заводи. Окрім особливостей роботи (очищення філе, фасування, сортування, різання), людям треба буде знаходитися в приміщеннях з невисокою температурою. Але і злотих можна заробити більше в порівнянні з іншими пропозиціями.

На яку зарплату можна розраховувати?

Заробіток залежить від виду вакансії й відпрацьованих годин. Згідно із законом, працедавці зобов'язані платити іноземним працівникам стільки ж, скільки й своїм співвітчизникам. Тому маловірогідний ризик, що зарплату занижуватимуть. За годину можна заробити 12 (85 грн) – 17 (114 грн) злотих.

Зразковий мінімальний заробіток – 2 600 злотих в місяць (орієнтовно 17 500 гривень). Якщо ви володієте польською мовою і знайшли роботу за фахом, можна отримувати до 6 000 злотих щомісячно (40 150 грн).

Основні вимоги працедавців

У більшості випадків польські працедавці не пред'являють жорсткі вимоги до українських працівників. Важливо, щоб людина була старанною, відповідальною, своєчасно приходила на зміни. Багатьом працедавцям також важливо, щоб було хороше здоров'я і не було шкідливих звичок. Бажаний вік вказується не в усіх вакансіях.

У сфері обслуговування треба знати польську мову. Чим краще знання, тим краще можна знайти роботу з хорошим заробітком. До таких вакансій відносяться: кухарі, офіціанти, адміністратори, покоївки.

Якщо ви зацікавлені виїхати в Польщу для легальної роботи, знайдіть відповідну вакансію за допомогою сервісу «Gremi Personal». На сайті вказана інформація для кожної вакансії, у тому числі особливості праці. Це відмінний спосіб працевлаштується і молодим, і літнім претендентам.

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