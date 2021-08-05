Право

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:04150

Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!

У мережі поширюються неправдиві повідомлення нібито від імені Міністерства охорони здоров’я, в яких пропонують користувачам надати контактні дані для виплати 1 тис. грн особам, які завершили повний курс щеплення від COVID-19.

У цих повідомленнях шахраї просять надіслати номери карток та інші персональні дані, які нібито необхідні для виплати коштів на банківські рахунки.
Такі звістки надходять користувачам у месенджерах, через звичайні смс-повідомлення, а також зустрічаються у соціальних мережах та рекламних банерах.
Міністерство не має жодного відношення до цих повідомлень!
МОЗ застерігає: не довіряйте подібним шахрайським методам виманювання грошей та персональних даних! Шахраї можуть скористатися вашими даними для зняття коштів з карток. Небезпечно повідомляти будь-яку інформацію про свої банківські картки, зокрема про строк дії та CVV!
Нагадуємо, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину “єПідтримка”, яку анонсував Президент України, розпочнеться 19 грудня 2021 року та триватиме 12 місяців. У рамках програми повністю щеплені від ковіду українці зможуть гарантовано отримати від держави 1 000 грн на віртуальні картки через сервіс “Дія”. Також розробляється механізм отримання коштів для тих громадян, хто цим сервісом не користується.
Передбачається, що за ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт або купити квитки на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки. Тим самим ми підтримаємо українських підприємців у складні часи карантинних обмежень.
Ця тисяча гривень не буде підлягати оподаткуванню. Крім того, її отримання жодним чином не влине на нарахування субсидій.
Користуйтесь лише перевіреною інформацією на офіційних ресурсах:
YouTube: https://cutt.ly/uYkkS70
Сайт МОЗ: https://moz.gov.ua
Інформаційний портал про коронавірус в Україні: https://covid19.gov.ua
Усе про вакцинацію: https://vaccination.covid19.gov.ua
Сайт НСЗУ: https://nszu.gov.ua
Сайт ЦГЗ: https://phc.org.ua
 
Право 1000 грн Вакцинация Мошенничество
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