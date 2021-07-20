Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны

Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов государственной власти, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, прилагаются сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.
Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Работники вышеуказанных учреждений, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Минздрава от 16.09.5011, не будут подлежать обязательной вакцинации.
Напомним, что согласно статье 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и статье 27 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежащих обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней.
Госслужащие и социальные работники, а также сотрудники стратегически важных предприятий могут прививаться от COVID-19 организованно или индивидуально в удобном для них пункте или центре вакцинации.
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