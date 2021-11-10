Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?

Цими вихідними, попри відзначення Католицького Різдва, працюватимуть Центри масової вакцинації в м. Суми.

Зокрема, 25 грудня в універмазі Київ (м. Суми, Кооперативна,1) щепитися можна з 9.00 до 13.00 та в ТЦ «Епіцентр» – з 9.00 до 14.00.

26 грудня центр масової вакцинації в ТРЦ «Київ» працюватиме з 9.00 до 13.00 і з 14.00 до 19.00; в ТЦ «Епіцентр» –з 9.00 до 14.00. ТРЦ «Мануфактура» – за 10.00 до 14.00.

27 грудня центр масової вакцинації в ТРЦ «Київ» працюватиме з 9.00 до 13.00 і з 14.00 до 19.00; в ТЦ «Епіцентр» –з 9.00 до 13.00 і з 14.00 до 17.00; ТРЦ «Мануфактура» – з 11.00 до 17.00.

31 грудня в області працюватимуть усі центри масової вакцинації, крім ТРЦ «Мануфактура» в Сумах та м. Ромни (Бульвар Шевченка,6).

1 січня та 7 січня 2022 року працюватимуть Центри масової вакцинації в обласному центрі у ПМСД 2. вул. Привокзальна , 3а – з 9.00 до 12.00, у Шостці (Шосткинський МЦПМСД, вул.Свободи, 14) з 9.00 до 12.00, у м. Глухів (площа Рудченка, 3 Міський палац культури) – 9.00 – 11.00, у смт. Недригайлів (Водосервіс, вул. Щебетунів,10) – 10.00 – 12.00 (7 не працюватиме)

Графіки роботи центрів вакцинації на вихідні дивіться ТУТ.

Графік роботи центрів вакцинації в Сумах на вихідні дивіться ТУТ.

Перелік центрів масової вакцинації можна переглянути за посиланням: vaccination.covid19.gov.ua/list.