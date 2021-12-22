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В новий рік - з новими надіями!®

Новорічні свята – це час радісних та дивовижних змін, коли прийнято підбивати підсумки, оцінювати здійснені справи та намічати плани на майбутнє.

Для ТОВ «Кусум Фарм» 2021 став новим етапом у розвитку. Багато що було вдосконалено та розроблено, але незмінним залишилася висока якість та ефективність лікарських засобів, що випускаються на підприємстві. Наші плани на наступний рік - не менш грандіозні, і ми впевнені в їх успішній реалізації. Від імені всіх співробітників заводу хочемо привітати жителів нашого міста, області та країни з Новим роком!

Олександр Маринін, директор заводу «Кусум Фарм»: 

Від щирого серця вітаю Вас з наступаючими новорічними святами — Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! Бажаю всім успіхів, міцного здоров’я та гарного настрою, радості та оптимізму на весь майбутній рік! Нехай 2022 рік стане роком яскравих ідей, довгоочікуваних змін, знакових подій. Нехай принесе мир і злагоду, буде щедрим у всьому! 

Дмитро Петрівний, старший юрисконсульт ТОВ «Кусум Фарм»:

Новий Рік - це казковий час, коли все оновлюється і починається спочатку, тому в це свято я щиро хочу побажати всім нам дивовижних відкриттів, нових звершень і тріумфу у всіх справах! Нехай кохані та рідні завжди будуть поруч, посмішка не сходить з обличчя, а всі святкові дні проходять на «ура!». Всім – обов’язково міцного здоров’я, а наша компанія «Кусум Фарм» з радістю допоможе вам його підтримати! З Новим роком!

Оксана Лацуновська, головний бухгалтер ТОВ «Кусум Фарм»:

Хай рік Тигра щедро винагородить вас, та принесе безліч приємних моментів, успіху у справах та щире кохання. Бажаю добробуту вашим рідним, якомога більше досягнень та втілення в життя найзаповітніших бажань. Нехай святкова атмосфера супроводжує вас впродовж всього року. 

Оксана Дудченко, менеджер із персоналу ТОВ «Кусум Фарм»:

З прийдешнім Новим роком вас, з новими планами та новими надіями! Тигр вже стоїть на порозі, тож нехай впродовж всього року він буде захисником вашого будинку, в якому оселяться здоров’я, злагода, затишок та любов. Нехай Новий 2022 рік стане найуспішнішим у вашій кар’єрі, відкриються нові горизонти, всі задуми та плани реалізуються та здійсняться найсміливіші мрії!

 
Общество
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