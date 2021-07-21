Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців

Імовірність того, що частка вакцинованих у 2021 році може зрости до 40% зменшилась.

Тим часом найбільша абсолютна частка вакцинованих припадає на країни з доходом нижче середнього. Це головні результати аналізу щодо Covid-19 в Україні в період з 25 листопада по 02 грудня 2021 року від Українського центру охорони здоров’я (UHC).

Частка вакцинованих в Україні може не досягти позначки у 40% в 2021

Аналітики UHC прогнозували кілька тижнів тому, що частка вакцинованих однією та двома дозами може досягти 30% та 40% відповідно до кінця 2021 року, але темп вакцинальної кампанії значно сповільнився.

При теперішніх даних та темпах ця частка може відстати на декілька відсотків від прогнозованих цифр (28% вакцинованих однією дозою, та 38% — двома), вважають аналітики Українського центру охорони здоров‘я (UHC).

У країнах з низьким рівнем вакцинації — вищий рівень смертності

Дані середньої кількості нових випадків та смертей на 1 млн населення у країнах Європи показує, що кількість смертей від ковіду залежить від кількості вакцинованого населення. Не дивлячись на кількість захворювань, у країнах з високим рівнем вакцинації летальних випадків набагато менше.

Найбільша частка невакцинованих припадає саме на країни з доходами нижче середнього

За даними Світового банку, саме в країнах з доходами нижче середнього (серед них і Україна) найбільша частка невакцинованих. Загальна кількість населення цієї групи складає близько 3 мільярда 300 мільйонів людей і вакциновані в них тільки 27% двома дозами, та 43% однією. Тобто 1,3 млрд населення цієї групи не отримали жодної дози вакцини.

Тим часом населення країн з низьким рівнем доходів складає 665 мільйонів людей. І хоча рівень вакцинації в цій групі складає всього 3% однією дозою та 6% двома дозами, але кількість невакцинованих в цій групі — 620 млн.

Чим схожі Україна та Південна Африка?

Активне розповсюдження світом нового варіанту коронавірусу викликав багато обговорень цього тижня. В UHC вважають, що Україні й деяким іншим країнам Європи слід уважно придивитися до кейсу Південної Африки, де були проблеми з вакцинацією.

«Історія вакцинації в Південній Африці має драматичне продовження: у погано вакцинованому населенні з'явився новий варіант вірусу, який може створити потрясіння на весь наступний рік і для усього світу. Але України це теж стосується. А також інших країн із "середнім рівнем доходів" — недостатньо розвинених, щоб вакцинувати своїх громадян, стримати поширення вірусу на запобігти мутаціям. Але достатньо розвиненим, щоб бути тісно інтегрованими зі світом та становити для нього загрозу. Наше головне завдання на наступний рік — зробити усе, щоб не стати країною, яка змусить увесь світ вивчити ще одну літеру грецького алфавіту», — вважає співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC) Павло Ковтонюк.

Повна аналітика UHC щодо ситуації з COVID-19 за тиждень — за посиланням https://cutt.ly/xYp7oVz

Общество Вакцинация
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