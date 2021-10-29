Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:14274

Як вакцинувати дітей віком 12+ проти COVID-19

В Україні діти від 12 років можуть щепитися від COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень (згідно з наказом МОЗ № 595 від 16.09.2011).

Відповідні рекомендації розробила Національна технічна група експертів з імунопрофілактики та ухвалило Міністерство охорони здоров’я своїм наказом від 13.10.2021 № 2234.

Для того, щоб щепити від коронавірусної хвороби дитину віком від 12 років, необхідно надати довідку форми 063/о (карта профілактичних щеплень), що підтверджує наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень. 

Цю довідку можна отримати в амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем спостереження дитини або ж у педіатра чи сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Вакцинація дітей та підлітків відбувається:

  • для дітей 12 - 13 років – за згодою батьків, відповідно до статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я, 
  • для дітей 14 - 17 років – на підставі власного рішення дитини про вакцинацію.

У разі втрати карти профілактичних щеплень батькам необхідно звернутися до дільничного педіатра або до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, і  карту профілактичних щеплень буде поновлено.

Після цього можна записати дитину та/або прийти з нею до будь-якого пункту чи центру вакцинації та обов’язково взяти із собою на вакцинацію довідку про наявність усіх необхідних щеплень.  Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Якщо дитина не отримала всіх необхідних рутинних щеплень та не має протипоказань до них, то вона має зробити ці щеплення і після цього матиме можливість вакцинуватися проти COVID-19.

Особливості вакцинації:

Для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода (форма N 063-2/о)  батьків або опікунів відповідно до статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я.

Пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, взявши з собою довідку про наявність усіх необхідних щеплень і вакцинуватися проти COVID-19, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцин проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб, за винятком вакцини проти грипу, яку можна вводити у будь-який час навіть одночасно з антиковідною вакциною в різні руки.

Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19. У разі наявності живої черги в пункті чи центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет. 

Як сформувати COVID-сертифікат

Для коректного формування COVID-сертифікату на підставі вакцинації дитини необхідно:
1. Перевірити коректність внесених персональних даних дитини в електронній системі охорони здоров’я: в медичній картці має бути зазначено РНОКПП (ідентифікаційний код) саме дитини (якщо внесено РНОКПП одного з батьків (опікунів) сертифікат не сформується ні дитині, ні одному з батьків (опікунів)). 

2. Запис про вакцинацію від COVID-19 має бути внесено коректно.

3. Якщо запит на формування сертифікату дитині робить один з батьків (опікунів) саме він має бути зазначений в електронній системі охорони здоров’я як законний представник дитини.

Довідково

Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які довели її ефективність та безпечність. Виробник вніс в інструкцію до вакцини зміни, якими дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.  

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо.

 
Общество Вакцинация
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