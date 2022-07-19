Сумські копи зупинили водія вантажівки з купленими в інтернеті правами Не мав права керування, тож вирішив придбати водійське через мережу інтернет — у Сумах патрульні виявили в керманича водійське посвідчення з ознаками підробки

На одному з блок-постів обласного центру охоронці порядку зупинили транспортний засіб MAN з причепом. Перевіряючи документи 27-річного керманича, патрульні встановили, що водійське посвідчення, яке він надав, за наявними інформаційними базами даних належить зовсім іншій особі. Та й сам документ мав явні ознаки підробки. Пояснення чоловіка було дуже простим — придбав водійське в мережі інтернет.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Наразі відомо, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.

Патрульна поліція Сумщини