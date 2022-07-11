Лавандове поле на лінії вогню: як працює ферма за 10 кілометрів від кордону з росією? Подружжя Світлана Ганночка та Віктор Биценко заклали лавандову плантацію в селі Угроїди поблизу міста Суми близько 10 років тому.

Світлана фотограф і лавандове поле було її мрією, адже це гарна локація для фото. З часом подружжя створило на своєму обійсті об’єкт зеленого туризму. Відпочити та зробити гарні фото тут приїжджали сотні людей. Утім, цього року гості на лавандовому полі – рідкість, адже воно розташоване усього за десять кілометрів від кордону з країною-агресором, повідомляє SEEDS.

Крім туризму та фотографії власники ферми займаються крафтовим виробництвом – варять мило, виготовляють свічки та олію з лаванди. Також продають самі квіти.

Світлана мала можливість виїхати до Польщі, але відмовилася залишати Угроїди. Власники обійстя не лише не планують зупиняти роботу – уже наступного року вони хочуть розширити плантацію в кілька разів, адже не мають сумнівів – Україна переможе, усе відновиться, а їхню ферму відвідуватиме ще більше туристів.

“Є у нас такий задум, такі плани, є вже маленькі саджанці, які підростають. І на наступний рік у нас буде, я сподіваюсь, що ми його засадимо, велике поле недалеко звідси. Воно разів у чотири більше, ніж ця ділянка – 80 соток”, — розповіла пані Світлана у коментарі для Суспільне Суми.