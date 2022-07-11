В Охтирці вкрали кущі троянд з клумби, подаровані місту благодійниками Минулого вівторка біля Центру надання адміністративних послуг висадили 25 саджанців троянд, які Охтирці подарували квітникарки з інших міст, щоб долучитись до відновлення міста-героя.

Не минуло й п’яти днів, як на цій комунальній клумбі, що у самому центрі Охтирки, не дорахувались двох кущів троянд. Зникнення виявила прибиральниця Олена Теличко.

«Щоб висаджені троянди прижилися, ми старанно за ними доглядали та підживлювали, навіть у суботу приходила, щоб полити. То в суботу ще всі кущі були, а в неділю хтось викопав…,- розповідає Олена Борисівна і показує пустку, де зовсім нещодавно росли квіти.

Олена Теличко вже 26 років працює в комунальній сфері, жіночка упорядковує територію, старається, щоб було затишно, чисто та красиво, особливо полюбляє доглядати за клумбами, але нерідко всі її зусилля сходять нанівець.

«Дуже прикро, тим більше - це вже не перший такий випадок, в минулому році покрали петунії та хризентеми, а що вже казати про розкішні троянди, - говорить із сумом пані Олена, але не втрачає оптимізму та завзяття – планує на зиму утеплювати кущі троянд, уточнюючи: «Якщо до того часу повністю не розікрадуть…».

Такий світлий благородний порив до прекрасного вбивають на корені люди, які потайки крадуть посаджене.

Охтирська міська рада