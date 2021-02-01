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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:36118

Зі службою зайнятості Сумщини можна комунікувати дистанційно

Аби завжди бути на зв’язку зі службою зайнятості дистанційно, володіти інформацією щодо вакансій, можливості навчання, нарахування допомоги по безробіттю, необхідно одне: створити свій електронний кабінет.

Його власник може створити резюме, переглянути дати відвідувань центру зайнятості, записатись на заходи, що зацікавили.

Отримати доступ до сервісу можна на головній сторінці Сумського обласного центру зайнятості рубрика Громадянам, далі Електронний кабінет шукача роботи, потім все за інструкцією.

Якщо ви все зробили правильно, обліковий запис створюється автоматично, але доступ буде обмежений. Отож потрібен наступний крок.

Слід повідомити своєму кар’єрному раднику про створення кабінету та надати йому логін, пароль та електронну пошту, що використані вами при створенні кабінету. Після відповідних дій спеціалістів центру зайнятості в кабінеті з’являться всі розділи.

Доступність до ресурсу можлива не лише з комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, а також із мобільного телефону на базі програмного забезпечення Android та Apple.

Телефони гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10.

Приєднуйтесь до нашого Telegram-каналу https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз: Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdcz

Экономика «Електронний кабінет шукача роботи»
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Електронні сервіси служби зайнятості – безліч можливостей
01.02.2021 11:17

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