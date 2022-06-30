За минулу добу вогнеборці тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності 6 липня о 20:46, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Київська в м. Шостка.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 300 кв. м. О 21:20 загоряння локалізували, а о 21:59 – загоряння повністю ліквідували.

Схожі випадки мали місце в м. Суми на вул. Путивльська та в м. Шостка на вул. Онупрієнка, а загальна площі пройдена вогнем склала майже 100 кв. м.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 12 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області