Діяли у складі організованої групи – колишньому гендиректору АТ «Сумське НВО» та двом спільникам змінено повідомлення про підозру За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 6 липня 2022 року змінено повідомлення про підозру колишньому генеральному директорові Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» та двом його спільникам.

Нагадуємо, що на той час генеральний директор, зловживаючи повноваженнями, за попередньою змовою з приватним виконавцем допустив незаконне відчуження за заниженою ціною на користь наближеної особи нежитлового приміщення готелю, що належав об’єднанню. Попри наявність значної суми заборгованості перед фізичними та юридичними особами, підтвердженої судовими рішеннями, з передбачених за укладеним договором коштів за майно готелю в сумі 19,5 млн грн було виплачено лише 52 тис. грн в якості стягнення заборгованості з виплати заробітної плати одному працівнику товариства.

Окрім колишнього генерального директора за незаконні оборудки з майном відповідатиме також приватна виконавиця, яка за заявою про примусове виконання рішення суду щодо стягнення заборгованості лише одного працівника товариства, ігноруючи інших стягувачів, у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно змінила дані про обтяження, відтак незаконно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, що стало підставою для його реалізації. Також відповідатиме наближена до директора особа, яка придбала майно готелю вартістю понад 34 млн грн, сплативши за нього лише 52 тис. грн.

Дії всіх трьох підозрюваних кваліфіковано як зловживання повноваженнями та невиконання судового рішення, вчиненні організованою групою (ч. 3 ст. 28/ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 28/ч. 3 ст. 382 КК України).

Досудове слідство здійснюється слідчими Слідчого управління за матеріалами та оперативним супроводом працівників сектору захисту інтересів суспільства та держави кримінальної поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури