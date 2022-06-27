Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:42544

Діяли у складі організованої групи – колишньому гендиректору АТ «Сумське НВО» та двом спільникам змінено повідомлення про підозру

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 6 липня 2022 року змінено повідомлення про підозру колишньому генеральному директорові Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» та двом його спільникам.

Нагадуємо, що на той час генеральний директор, зловживаючи повноваженнями, за попередньою змовою з приватним виконавцем допустив незаконне відчуження за заниженою ціною на користь наближеної особи нежитлового приміщення готелю, що належав об’єднанню. Попри наявність значної суми заборгованості перед фізичними та юридичними особами, підтвердженої судовими рішеннями, з передбачених за укладеним договором коштів за майно готелю в сумі 19,5 млн грн було виплачено лише 52 тис. грн в якості стягнення заборгованості з виплати заробітної плати одному працівнику товариства.

Окрім колишнього генерального директора за незаконні оборудки з майном відповідатиме також приватна виконавиця, яка за заявою про примусове виконання рішення суду щодо стягнення заборгованості лише одного працівника товариства, ігноруючи інших стягувачів, у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно змінила дані про обтяження, відтак незаконно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, що стало підставою для його реалізації. Також відповідатиме наближена до директора особа, яка придбала майно готелю вартістю понад 34 млн грн, сплативши за нього лише 52 тис. грн.

Дії всіх трьох підозрюваних кваліфіковано як зловживання повноваженнями та невиконання судового рішення, вчиненні організованою групою (ч. 3 ст. 28/ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 28/ч. 3 ст. 382 КК України).

Досудове слідство здійснюється слідчими Слідчого управління за матеріалами та оперативним супроводом працівників сектору захисту інтересів суспільства та держави кримінальної поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури

Право Готель Ювілейний Сумське НВО
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Зі службою зайнятості Сумщини можна комунікувати дистанційно
Сегодня 12:36
За вчора на Сумщині поліцейські нарахували 37 приходів у шести селах
Сегодня 12:32
На Сумщині рятувальники разом з добробатівцями розбирали зруйновану під час окупації будівлю (відео)
Сегодня 12:12
Діяли у складі організованої групи – колишньому гендиректору АТ «Сумське НВО» та двом спільникам змінено повідомлення про підозру
Сегодня 11:42
У СумДУ відбувся обласний фестиваль «CYBER SUMDU 2022»
Сегодня 11:40
Увага! Нова кібератака на держоргани України
Сегодня 11:36
На Сумщині депутату сільради присудили 8,5 тис. грн штрафу за колабораціонізм
Сегодня 11:14
На Роменщині в ДТП травмувалася неповнолітня дівчина
Сегодня 11:11
Ніч на Сумщині минула тихо
Сегодня 11:09
ФК «Суми» не гратиме в новому сезоні чемпіонату України
Сегодня 10:50
Шосткинський хокеїст забив за збірну
Сегодня 10:44
В Охтирці пройшов випуск музичної школи
Сегодня 10:24
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.