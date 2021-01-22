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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 11:17269

Електронні сервіси служби зайнятості – безліч можливостей

Діджиталізація – це новітнє явище, яке покликане спростити наше життя. Служба зайнятості не стоїть осторонь розвитку цього напрямку.

- Ми живемо в часи, коли важко передбачити майбутнє. Взяти ті ж виклики сьогодення. Вони диктують свої вимоги і служба зайнятості основним пріоритетом у наданні послуг населенню вбачає використання електронних сервісів, - каже директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Новації, які приходять на зміну уже установленим формам і методам роботи, допомагають ефективніше використовувати потенціал, розширюючи комунікаційні канали.

Скажімо,нині клієнти активно використовують такі електронні сервіси, як: «Електронна черга» та «Електронний кабінет шукача роботи». Скористатися ними можливо, зайшовши на офіційний вебсайт державної служби зайнятості (dcz.gov.ua).

За допомогою сервісу «Електронна черга»  можливо записатися на прийом до фахівця служби зайнятості.

«Електронним кабінетом шукача роботи» користуються не лише зареєстровані безробітні, але й зайняті особи. У цьому кабінеті можна розміщувати резюме, переглядати вакансії з різних куточків України, а також ознайомлюватися з послугами служби зайнятості. Також переглядати дані щодо нарахування та виплати  допомоги по безробіттю. Для цього клієнту необхідно надати кар’єрному раднику лише адресу власної електронної скриньки.

Сьогодні напрацьовано механізм отримання соціальних послуг від служби зайнятості за допомогою державного порталу «Дія» лише за умови наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Внесені дані на порталі «Дія» синхронізуються в базою даних державної служби зайнятості, що дозволяє значно скоротити час для заповнення документації та більше часу приділити пошуку підходящої роботи.

Також сьогодні фахівці мають змогу видавати направлення на роботу в онлайн режимі.

Відтепер всі охочі мають змогу розвивати навички, які затребувані на ринку праці та здобувати нові компетенції онлайн через зручний сервіс «Освітній портал».

Також з метою розширення доступу шукачів роботи до інформації на основі сучасних онлайн-технологій та дистанційних форм обслуговування клієнтів, впроваджено мобільні додатки «Центр професійної орієнтації» - допомога молоді у виборі професії та «Центр розвитку підприємництва» - помічник підприємця у вирішенні юридичних, фінансових та інших питань. Ці додатки можна безкоштовно установити на смартфоні.

В.Підлісний наголошує: для отримання максимально ефективного результату в пошуку роботи, необхідно використовувати новітні ресурси, бути активним та мобільним, а найголовніше – постійно прагнути до саморозвитку.

Общество «Дія» «Електронний кабінет шукача роботи»
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