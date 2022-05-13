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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Затримано жителя Сумщини, який передавав ФСБ РФ дані про військових ЗСУ, а також правоохоронні та судові органи

За підозрою в держзраді затримано жителя Сумщини, який передавав ФСБ РФ дані про військових ЗСУ, а також правоохоронні та судові органи.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 16 червня 2022 року затримано 42-річного жителя Сумщини за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, чоловік на виконання завдань представника федеральної служби безпеки російської федерації збирав дані про дислокацію, озброєння та переміщення військової техніки підрозділів Збройних Сил України, а також особового складу правоохоронних та судових органів м. Суми. Дотримуючись заходів конспірації, зібрані дані він передавав російським кураторам.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
 
Пресслужба обласної прокуратури
Право Держрада
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