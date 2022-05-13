Затримано жителя Сумщини, який передавав ФСБ РФ дані про військових ЗСУ, а також правоохоронні та судові органи За підозрою в держзраді затримано жителя Сумщини, який передавав ФСБ РФ дані про військових ЗСУ, а також правоохоронні та судові органи.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 16 червня 2022 року затримано 42-річного жителя Сумщини за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік на виконання завдань представника федеральної служби безпеки російської федерації збирав дані про дислокацію, озброєння та переміщення військової техніки підрозділів Збройних Сил України, а також особового складу правоохоронних та судових органів м. Суми. Дотримуючись заходів конспірації, зібрані дані він передавав російським кураторам.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури