У Ромнах відкрито оновлений рентгенологічний кабінет 15 червня відбулося відкриття оновленого рентгенологічного кабінету на базі консультативної поліклініки КНП “Роменська центральна районна лікарня” Роменської міської ради для дорослих та дітей за адресою: м.Ромни, вул. Горького, 99.

Оновлений рентгенологічний кабінет оснащений сучасним рентгенологічним діагностичним стаціонарним апаратом ECLYPSE (ECL009) на 2 робочих місця вартістю – 3,5 млн. грн. 2,5 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету, яка спрямовувалась для забезпечення діагностичним обладнанням закладів охорони здоров’я, які залучені до запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та боротьбою з її наслідками та 1 млн. грн власних коштів КНП “Роменська ЦРЛ” РМР. Крім того, на проведення ремонтних робіт кабінету витрачено близько 200 тис. грн. власних коштів лікарні. Кабінет забезпечений кадровим потенціалом, планується проведення понад 10 тис. досліджень на рік.

За повідомленням відділу з питань внутрішньої політики РМР