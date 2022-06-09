На Сумщині поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував жінку Менше трьох годин знадобилося співробітникам поліції щоб встановити особу зловмисника, який скоїв особливо тяжкий злочин. Наразі він вже дає свої покази слідчим.

Близько 10 ранку до поліції зателефонував чоловік та повідомив про те, що невідомий, вдягнувши на обличчя маску та погрожуючи ножем, зґвалтував його матір.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом підрозділу.

У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів співробітники поліції опитали потерпілу та можливих свідків події, в результаті чого отримали достатню кількість інформації щодо прикмет зловмисника, згідно з якою склали відповідне орієнтування та поширили серед особового складу. Крім цього, правоохоронці обстежили всі можливі шляхи відходу злочинця, прочесали прилеглу територію, провели низку подвірних обходів та опитали значну кількість місцевих мешканців.

І вже менше ніж за три години така злагоджена робота дала свій позитивний результат.

Зловмисника було знайдено неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Крім того, чоловік тримав у руках велосипед, який вже встиг викрасти у іншої особи.

Наразі він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 «Згвалтування», а також ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області