Є докази, що ваш сусід — колаборант? Повідомте про це!

Тож, якщо ви хочете швидше перемогти в цій війні, — повідомте СБУ про колаборантів.
Зробити це можна в кілька кліків у чатботі єВорог https://t.me/evorog_bot
1. Вкажіть геолокацію колаборантів та додайте їхні фото або відео.
2. Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом, та подробиці її допомоги ворогу.
Надіслати інформацію у єВорог можна також без фото чи відео, достатньо лише детально описати те, що ви побачили.
Не забувайте про власну безпеку, коли робите фото, та видаляйте кадри з чатботу та смартфона після надсилання у єВорог.
Наблизимо перемогу та відновимо справедливість разом!