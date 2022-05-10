Є докази, що ваш сусід — колаборант? Повідомте про це! Триває третій місяць повномасштабної війни в Україні. Майже всі українці об'єдналися, щоб долати російських загарбників. Однак серед нас з'являються і колаборанти — ті, що стають на бік окупантів та починають із ними співпрацювати. Ними може виявитися будь-хто: ваш сусід, односелець або далекий родич.

Тож, якщо ви хочете швидше перемогти в цій війні, — повідомте СБУ про колаборантів.

Зробити це можна в кілька кліків у чатботі єВорог https://t.me/evorog_bot

1. Вкажіть геолокацію колаборантів та додайте їхні фото або відео.

2. Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом, та подробиці її допомоги ворогу.

Надіслати інформацію у єВорог можна також без фото чи відео, достатньо лише детально описати те, що ви побачили.

Не забувайте про власну безпеку, коли робите фото, та видаляйте кадри з чатботу та смартфона після надсилання у єВорог.

Наблизимо перемогу та відновимо справедливість разом!