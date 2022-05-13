Фейковий банкір ошукав жительку Роменщини на 19000 грн

До чергової частини Роменського районного відділу поліції з заявою про шахрайство звернулася 33-річна жителька одного із сіл Роменського району. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий та представився працівником банку. Під час розмови чоловік повідомив, що з її картки зловмисники намагаються зняти гроші та відразу запропонував допомогу. Так, потерпіла довірливо виконала всі вказівки незнайомця і, як наслідок, з її рахунку зникло більше 19 тисяч гривень.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та проводять всі необхідні слідчі дії по встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

“Шановні громадяни, будьте обережні під час спілкування з невідомими співрозмовниками та в жодному разі не повідомляйте їм свої персональні дані. Адже так діють лише зловмисники. Краще завершіть розмову і зверніться до найближчого відділення банку. Так, ви вбережете себе та свої заощадження від шахраїв” - коментує Олександра Литвинова-Верещак, дізнавач сектору дізнання Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області