На Сумщині через російську агресію зазнало збитків агропідприємство і довкілля Сьогодні, 15.06.2022, Державна екологічна інспекція у Сумській області передала до органів прокуратури черговий розрахунок збитків, завданих російською федерацією навколишньому природному середовищу.

Цього разу фахівці Інспекції опрацювали факт, який стався 04.03.2022 у Роменському районі. Тоді російська армія за допомогою важкої військової техніки обстріляла один із паливних складів ТОВ «Альянс». Внаслідок цього відбулася детонація і займання паливного складу. В результаті ворожої атаки сільгосппідприємство втратило майже 80 тисяч літрів паливо-мастильних матеріалів, а в повітря вивільнилися значні об’єми продуктів горіння.

За результатом розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок неорганізованого викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спричинених обстрілами з російської важкої техніки, загальна сума шкоди складає 1 824 427 грн.