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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 18:1031

У Шостці поліцейські викрили зловмисника, який проник до чужого автомобіля

Оперативно зреагувавши на повідомлення громадянки, співробітники групи реагування патрульної поліції спіймали зловмисника, який намагався викрасти з припаркованого в дворі багатоповерхівки автомобіля вподобані речі.

Вночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки Шостки про те, що невідомий проник до припаркованого в дворі багатоповерхівки автомобіля її чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхала група реагування патрульної поліції.
Зловмисника правоохоронці спіймали на «гарячому». Ним виявився 23-річний місцевий житель. 

Як з’ясувалося, останній прикріпив скотчем до скла автомобіля три петарди і підірвав їх. Через утворений вибухом отвір у склі він відчинив транспортний засіб і проник до машини. Там назбирав у пакет вподобані речі: одяг, рибацьке приладдя. Втім, скористатись викраденим не встиг, з цим пакетом його і затримали правоохоронці біля автомобіля. 

Наразі викрадене повернуто власникам. Відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.  Слідчі дії тривають.     

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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