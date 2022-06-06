У Шостці поліцейські викрили зловмисника, який проник до чужого автомобіля

Вночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки Шостки про те, що невідомий проник до припаркованого в дворі багатоповерхівки автомобіля її чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхала група реагування патрульної поліції.

Зловмисника правоохоронці спіймали на «гарячому». Ним виявився 23-річний місцевий житель.

Як з’ясувалося, останній прикріпив скотчем до скла автомобіля три петарди і підірвав їх. Через утворений вибухом отвір у склі він відчинив транспортний засіб і проник до машини. Там назбирав у пакет вподобані речі: одяг, рибацьке приладдя. Втім, скористатись викраденим не встиг, з цим пакетом його і затримали правоохоронці біля автомобіля.

Наразі викрадене повернуто власникам. Відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області