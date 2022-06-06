Через війну на підприємствах Сумщини постраждало 22 працівники, 8 з яких – загинуло З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах Сумської області станом на 07.06.2022 зафіксовано 10 нещасних випадків, в яких постраждало 22 працівники, 8 з них загинули.

Найбільша кількість потерпілих зареєстрована у Охтирському районі - 13 постраждалих, 7 з яких травмовані смертельно.

Щодо кожного випадку поранень або смерті українських працівників внаслідок російського вторгнення створені комісії з розслідування.

Станом на 10 червня завершено розслідування, а випадки визнані пов’язаними з виробництвом та складені відповідні акти, які надійшли до Фонду, по 6 особах, в т.ч. по 1-й, яка була травмована смертельно.

З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 168 випадків травмування та/або смерті працівників, більшість з яких групові.

Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії постраждали 329 працівників (+4 за останній тиждень), 110 з них загинули.

Найбільша кількість потерпілих зареєстрована:

● у Миколаївській області – 64 постраждалих, 26 з яких травмовані смертельно;

● Києві – 60 постраждалих, 20 смертельно;

● на Донеччині – 39 постраждалих, 8 смертельно;

● у Чернігівській області – 24 постраждалих, 7 смертельно,

● в Сумській області – 22 постраждалих, 8 смертельно;

● а також на Київщині – 21 постраждалий, 8 смертельно.

Висловлюємо співчуття близьким і рідним.

Щодо кожного випадку поранень або смерті українських працівників внаслідок російського вторгнення організовується робота з розслідування.

Усі працівники, постраждалі під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються Фондом соціального страхування України страховими виплатами і медико-соціальними послугами.

Потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я крім одноразових допомог також забезпечуються Фондом щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності. Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників.

Зверніть увагу, до відомостей про кількість постраждалих не включаються військовослужбовці, поліцейські, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС та ін.