На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу спричинену ворожим ударом 13 травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу території Шосткинського району, поблизу одного із населених пунктів, за попередньою інформацією, сталося руйнування двох будівель та спалахнула пожежа.

На гасіння залучалося чергове відділення Державного пожежно-рятувального підрозділу. Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши перекиданню полум’я на поруч розташований лісовий масив та ліквідували пожежу.