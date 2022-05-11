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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:51198

На Сумщині окупанти пошкодили 11 медзакладів

У Сумській області, яка відновлюється після звільнення від російських окупантів, розпочато роботу над відбудовою медичної інфраструктури, яка постраждала від куль та снарядів росіян.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, всього на Сумщині ворог пошкодив 11 медичних закладів та 2 заклади зруйнував вщент. За попередніми підрахунками збитки від пошкоджень закладів охорони здоров'я сягають 13 мільйонів гривень та ще 60 мільйонів – втрати, спричинені  руйнацією лікарень. 

«Ми маємо підготувати конкретний план і розпочати модернізацію медичної інфраструктури. У плані буде визначено роль кожного медичного закладу в госпітальному окрузі та послідовність їхнього відновлення. Ми матимемо чітке розуміння щодо ролі закладу в системі охорони здоров’я і відповідно до цього заклад буде забезпечуватися необхідним обладнанням», – повідомив Міністр Віктор ЛЯШКО під час зустрічі з керівництвом департаменту охорони здоров'я Сумщини та керівниками місцевих медзакладів.

У Сумській області, як і в Україні загалом, нова мережа закладів охорони здоров'я формуватиметься з урахуванням кращих європейських практик відповідно до принципу госпітальних округів.  

У рамках одного госпітального округу всі лікарні поділятимуться на надкластерні, кластерні та загальні. 

МОЗ

Общество
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