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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Служба зайнятості Сумщини: представництва в громадах

Під час воєнного стану гаряча лінія Сумського обласного центру зайнятості працює з 8.00 до 21.00 і надає роз’яснення виключно в межах компетенції служби зайнятості.

Телефони гарячої лінії обласного центру зайнятості:

093 276 39 66;

096 109 08 37;

067 698 29 58;

095 337 41 10.

До уваги шукачів роботи та клієнтів служби зайнятості.

Телефони гарячої лінії центрів зайнятості та філій Сумського обласного центру зайнятості

Сумський міський центр зайнятості

668672077

Конотопський міськрайонний центр зайнятості

097665652

Глухівська міськрайонна філія

0668402552

Охтирська міськрайонна філія

0501879879

Роменська міськрайонна філія

0966639031

Шосткинська міськрайонна філія

0967534334

Білопільська районна філія

0501996049

Буринська районна філія

0662717161

Великописарівська районна філія

0662144066

Краснопільська районна філія

0970999751

Кролевецька районна філія

0961231895

Лебединська міськрайонна філія

0663034318

Липоводолинська районна філія

0985612197

Недригайлівська районна філія

0663150634

Путивльська районна філія

0663034318

Середино-Будська районна філія

0669340423

Сумська районна філія

0951986586

Тростянецька районна філія

0994210240

Ямпільська районна філія

0956352433

Обласний центр зайнятості має власний Telegram-канал, створений для обміну повідомленнями з клієнтами ➡️https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy, а також сайт та сторінку у ФБ.

Экономика Служба зайнятості
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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