Служба зайнятості Сумщини: представництва в громадах

Телефони гарячої лінії обласного центру зайнятості:
093 276 39 66;
096 109 08 37;
067 698 29 58;
095 337 41 10.
До уваги шукачів роботи та клієнтів служби зайнятості.
Телефони гарячої лінії центрів зайнятості та філій Сумського обласного центру зайнятості
Сумський міський центр зайнятості
668672077
Конотопський міськрайонний центр зайнятості
097665652
Глухівська міськрайонна філія
0668402552
Охтирська міськрайонна філія
0501879879
Роменська міськрайонна філія
0966639031
Шосткинська міськрайонна філія
0967534334
Білопільська районна філія
0501996049
Буринська районна філія
0662717161
Великописарівська районна філія
0662144066
Краснопільська районна філія
0970999751
Кролевецька районна філія
0961231895
Лебединська міськрайонна філія
0663034318
Липоводолинська районна філія
0985612197
Недригайлівська районна філія
0663150634
Путивльська районна філія
0663034318
Середино-Будська районна філія
0669340423
Сумська районна філія
0951986586
Тростянецька районна філія
0994210240
Ямпільська районна філія
0956352433
Обласний центр зайнятості має власний Telegram-канал, створений для обміну повідомленнями з клієнтами ➡️https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy, а також сайт та сторінку у ФБ.
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