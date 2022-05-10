У Вороніжі на Шосткинщині від рашистського авіаудару постраждав 21 будинок Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.

Вчора, 10 травня, російським літаком був здійснений обстріл території Шосткинського району. Ворог спричинив значні руйнування в смт Вороніж. За попередньою інформацією, зазнали руйнування 21 будинок та 43 квартири, дані уточнюються. Масові людські жертви відсутні, контузії зазнала одна літня жінка. Сьогодні на місце надзвичайної події планується виїзд спеціальної комісії, з метою технічного обстеження пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Триває робота над вдосконаленням алгоритму надання невідкладної медичної допомоги в умовах воєнної агресії.